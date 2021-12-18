"آداب طنطا" تنظم احتفالية باليوم العالمى للغة العربية

الغربية مصطفى عادل

ينظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا، اليوم السبت، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور محمد عناني "شيخ المترجمين العرب"، والدكتور عادل زين، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، وعدد من علماء اللغة والباحثين على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عبد الكريم جبل، رئيس قسم اللغة العربية بآداب طنطا، في بيان صحفي، إن برنامج الاحتفالية يتضمن مؤتمرًا علميًّا بعنوان "سيرة ومسيرة"، لتكريم "عميد المترجمين العرب" الدكتور محمد عناني، أستاذ الأدب الإنجليزي، الذي أثرى اللغة العربية، على مدى رحلته العلمية التي تزيد على نصف قرن في الترجمة والتأليف والنقد الأدبي.

وأضاف الدكتور أسامة البحيري، أستاذ الأدب والنقد بآداب طنطا، أن جلسات المؤتمر سوف تتناول عرض فيلم تسجيلي عن "عميد المترجمين" الدكتور عناني، تقدمه الدكتورة ابتسام شقرفي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بآداب دمنهور، وإضاءات حول سيرة الشخصية المُحتَفى بها، وجهوده العلمية، وكذلك شهادة "عميد المترجمين العرب" عن رحلته الإنسانية والعلمية والإدارية، ورؤيته عن اللغة العربية، بالإضافة إلى قصيدة شعرية للدكتور بشير الشوربجي، مدرس الأدب العربي بآداب طنطا.