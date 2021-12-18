اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان والبحرين تنظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالأمم المتحدة

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:01 ص
سلطنة عمان والبحرين تنظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظّمت سلطنة عُمان بالتعاون مع مملكة البحرين، احتفالية في الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يُصادف 18 ديسمبر من كل عام.

 
وقال المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - "إن اللغة العربية هي من مصادر قوة أمتنا، وإن المحافظة على هذا الإرث الحضاري واجب".


ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش، أنّ اللغة العربية تُعدُّ إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر التاريخ إذ ربطت بين الشعوب من خلال الأدب والموسيقى والشعر والفلسفة، وكانت لغة التواصل الشائعة في مجالات التجارة والفن والعلم.. مضيفا أن اللغة العربية لغة غنية ونابضة بالحياة توحّد مئات الملايين من الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية. 


سلطنة عمان

البحرين

اليوم العالمي للغة العربية

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة