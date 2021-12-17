7 معلومات عن محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر

كتب أحمد حسن

زار وفد من طلاب إحدى المعاهد ب مدينة السادس من أكتوبر محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات، لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة واكتساب الخبرات ومواكبة متطلبات سوق العمل، وقدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أبرز 7 معلومات عن المحطة، وهي:

1- تقوم محطة المعالجة الغربية بأعمال المعالجة التى تتم على مياه الصرف الصحى والمخلفات السائلة.

2- تهدف المحطة إلى التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحى وتحسين مكوناتها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها فى ري الزراعات غير المثمرة والأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء.

3- تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الغربية 150 ألف متر مكعب/يوم،.

4- يتم التأكد من جودة السيب النهائى عن طريق التحاليل الداخلية التى تتم بالمعمل المركزى للمحطة، وكذا التحاليل الخارجية فى كل من ( المعامل المركزية لوزارة الصحة - والمعامل المركزية للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى - ومعامل المركز القومى للبحوث ).

5- المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شئون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة بعد التأكد من جودة مياه السيب النهائى المنتج قبل إعادة الاستخدام.

6- جارٍ إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية بطاقة تصميمية 150 ألف متر مكعب / يوم.

7- جار إنشاء محطة رفع لإعادة استخدام مياه السيب المعالجة ثلاثياً فى أعمال رى المسطحات الخضراء داخل مدينة 6 أكتوبر.