افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لقسم علاج الأورام بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد أستاذ جراحة الأورام ونائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب تحت عنوان (الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والافاق المستقبلية في علاج الأورام).

حضر المؤتمر الدكتور ناصر عبد الباري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق هاشم، والدكتور خالد كمال الدين أساتذا علاج الأورام ومن مؤسسي القسم، وعدد كبير من أساتذة علاج وجراحة الأورام والتخصصات الطبية المختلفة، كما يتابع فعاليات المؤتمر نحو 2000 من الأطباء بالدول العربية والأجنبية أون لاين.

وأشار الدكتور أحمد القاصد أستاذ جراحة الأورام إلي أن قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية من النقاط المضيئة في الجامعة، وأن القسم دائما يسعى إلى التطوير والتحديث في كل الأجهزة ويحمل على عاتقه خدمة أربع محافظات في الدلتا، حيث يعتبر مقدم الخدمة الرئيسي في علاج الأورام بمحافظات الدلتا.

وأشاد بالبرنامج العلمي للمؤتمر الذي يضم أنشطة مختلفة، كما رحب نائب رئيس الجامعة بضيوف المؤتمر الذي يضم عددا كبيرا من أعلام علاج الأورام وجراحة الأورام والأشعة وكافة التخصصات، وطالب نائب رئيس الجامعة بضرورة والاعتدال والوسطية بكل شيء وضرورة الكشف المبكر عن الأورام وأشاد بالحملة الرئاسية للتوعية بضرورة الكشف الميكر عن أورام النساء، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للأورام يساعد في العلاج السريع وتقليل التكلفة العلاجية.

وأوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية، أن كلية طب المنوفية تسعى دائما أن تكون رائدة في تقديم الخدمات الطبية المميزة للمرضى والتعليم الطبي.

واشار إلى أنه تم اليوم افتتاح وحدة علاج السكتة الدماغية بالمستشفيات الجامعية، التي تضم 6 أسرة، وتعتبر الآن وحدة متكاملة، مشيدًا بقسم علاج الأورام، وما يضمه من أجهزة حديثة وكوادر طبية، مشيرًا إلى أنه عند إنشاء المدينة الطبية الجديدة بجامعة المنوفية سيتم إنشاء مبنى جديد للقسم وزيادة السعة الاستيعابية له لتقديم خدمة متميزة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية بدور القسم في علاج مرضى الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ووجه الشكر للدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وقيادات الجامعة، مشيدا بدور الجامعة في التدريب والتعليم المستمر لشباب الأطباء، مؤكدا حرص النقابة في المشاركة في الفعاليات المختلفة من مؤتمرات وورش عمل علمية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم الدكتور أحمد القاصد والدكتور حمدي عبد العظيم والدكتور مصطفي الصيرفي والدكتور سامي الخطيب وضيوف المؤتمر رؤساء الجمعيات العلمية وأساتذة القسم.