4 ورش عملية خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع لجراحة الأورام بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تناولت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لعلاج الأورام بجامعة المنوفية خلال اليوم الثاني 4 ورش عمل لتدريب شباب الاطباء.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد الرازق أستاذ علاج الأورام بكليه الطب جامعه المنوفيه إلى أن الورش خلال هذا اليوم تناولت التدريب العلم لأطباء علاج الأورام والتخصصات المختلفة ،حيث عقدت ورشة تناولت العلاج التلطيفي لمرضى الأورام ،كما تم عرض مجموعه من الحالات الإكلينيكية ومناقشه العلاج الأمثل لهذه الحالات وأضافت انه تم مناقشة وضع وحدات العلاج التلطيفي في مصر والمعوقات لإنشاء وحدات العلاج التلطيفي وكل ما يخص علاج الألم والأعراض لحالات الأورام في حالة عدم الاستجابة للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي حاضر في الورشة دكتور سامي الصيرفي، دكتورة أميرة حسين، و دكتورة سوزان الحسيني ودكتورة سوزي جوهر.

وأشارت الدكتورة إيناس الخولي أستاذ علاج الأورام بكليه الطب جامعه المنوفية الى أنه تم عقد ورشة عمل ناقشت دور الاشعه التشخيصيه في علاج أورام عنق الرحم والمهبل وعرض الخليفة الفيزيائية للعلاج الإشعاعي عن قرب، كما تم عرض شرح لأهم الأدوات المستخدمة في العلاج ، وكيفية تركيبها مصحوبا بعدد من الأمثلة والصور المبينه لذلك إلى جانب عرض دواعي علاج و كيفيه تخطيط حاله بالتفصيل مصحوبا بالشرح على مانيكان تعليمي، وعرض خطه علاج كمثال عملي للورشه حاضر في الورشه دكتورة ريهام احمد ،ودكتورة سوزي جوهر و دكتورة إيناس الخولي ودكتور محمد أبو الفتوح و دكتور بيت سينج البروفسير التركي تحت رعاية الدكتور سامي سليمان مدير المكتب العلمي الكتا مصر.

وأوضح الدكتور محمد السنباوي مدرس علاج الأورام بكلية طب المنوفية وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن تم عقد ورشة ناقشت الرعاية الصحية وتحليل تاثير ميزانية المستشفي علي الخدمات المقدمة وتم خلالها التدريب علي عمل ميزانية متكاملة واستغلالها الاستغلال الأمثل وأضاف أنه تم عقد ورشة عمل حول أخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي حاضر فيها الدكتور أحمد شقير.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم و الطلاب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ،ياتي المؤتمر( تحت عنوان الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والآفاق المستقبليه في علاج الاورام، و سكرتير المؤتمر الدكتور نبيل احمد مبارك والدكتوره ايمان عبد الرازق استاذ علاج الاورام والطب النووي بكليه الطب جامعه المنوفية. جامعة المنوفية، مؤتمر علاج الأورام، رئيس جامعة المنوفية