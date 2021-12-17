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23 ديسمبر.. عودة مهرجان التحطيب لقلب مدينة الأقصر بحضور وزيرة الثقافة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:38 م
23 ديسمبر.. عودة مهرجان التحطيب لقلب مدينة الأقصر بحضور وزيرة الثقافة مهرجان التحطيب بالأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعد فرع ثقافة الأقصر بقيادة محمد إدريس مدير الفرع، لعودة "مهرجان التحطيب" يوم 23 ديسمبر المقبل، بحضور وإشراف الدكتورة إياس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث يتجهز ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لعودة مهرجانهم السنوى الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد.

ويتم حالياً التجهيز ووضع اللمسات النهائية للمهرجان، وذلك بعد قرار بعودة المهرجان من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة الأقصر لمتابعة مشروع إحياء وترميم المبانى التراثية بقرية حسن فتحى التاريخية وهى "المسرح، الخان، والمسجد"، وأعلنت أن عمليات الترميم ستعيد لأحضان القرية مهرجان التحطيب وسمبوزيوم التصوير لنجوم الفن من حول العالم، وتم تحديد يوم 23 ديسمبر الجارى لإنطلاق مهرجان التحطيب من جديد بقلب مدينة الأقصر.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذى يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث أنه توجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية:- (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد عدد من فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

ويعد آخر مهرجان لـ"لعبة التحطيب" أقيم بمحافظة الأقصر فى نهاية ديسمبر 2019، والذى تم تنظيمه بميدان أبو الحجاج الأقصرى بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى كانت الدورة العاشرة لـمهرجان التحطيب وشارك فيه أكثر من 32 لاعبا من فرق الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، ومحافظة الأقصر.

 


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