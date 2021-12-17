وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الصن بأرمنت الحيط اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى جرى الانتهاء من بنائها وتشييدها، ظهر اليوم الجمعة، وهو مسجد الصن بأرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتشرف مديرية الأوقاف اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى جرى الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الصن بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت، وبحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف أرمنت.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه خلال شهر نوفمبر 2021، أصدرت المديرية تقريرا مجمعا عن إنجازات المديرية فى الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2021، كما سلمت المديرية 100 عمامة أزهرية للأئمة ليصل إجمالى ما جرى تسليمه 775 عمامة أزهرية، كما تم تسليم 300 زى أزهرى بإجمالى 500 زي أزهرى للأئمة والدعاة، كما جرى افتتاح مسجدين جديدن وهى مساجد الحاج حسيب إبراهيم بالقرنة بمركز ومدينة القرنة فى يوم الجمعة 5/11/2021، ومسجد التقوى بقرية زرنيخ بمركز ومدينة إسنا فى يوم الجمعة 12/11/2021، كما قامت المديرية بفرش 2 مسجد جديد من سجاد الوزارة وهى مسجد الطاهر الحامدى بالكرنك بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمساحة 300 متر، ومسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف إسنا بمساحة 120 مترا.