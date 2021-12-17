وزير الاتصالات يعرض على الشركات الإستونية الفرص الاستثمارية فى مصر

كتبت هبة السيد

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مسئولى وممثلى الشركات أعضاء المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ITL برئاسة دوريس بولد المدير التنفيذى للمؤسسة؛ لاستعراض الحلول الرقمية التى تقدمها الشركات لخدمة وتنمية مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

يذكر أن المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ITL هى منظمة أهلية تجمع شركات ومنظمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتعزيز التعاون فى تنمية مجتمع المعلومات فى استونيا.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الشركات الأعضاء بالمؤسسة أبرز الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق تحول رقمى ناجح، وفوائد العدالة الإلكترونية، واستخدام الهوية الرقمية فى تقديم خدمات المواطنين عبر الهواتف الذكية، وتخطيط المدن الذكية، وتطويع التكنولوجيا لتطوير إدارة الضرائب.



اجتماع وزير الاتصالات مع ممثلي الشركات الاستوانية

كما تم الإشارة إلى الصندوق الاستثمارى سمارت كاب SmartCap الذى يهدف إلى توفير استثمارات لمديرى الصناديق الخاصة لإنشاء سوق حيوى لرأس المال الاستثمارى وتمكين الشركات الإستونية المبتكرة من النمو على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بالرغم من الجائحة، فى ضوء تنفيذ عدد ضخم من المشروعات لتطوير القطاع ولتحقيق التحول الرقمي؛ موضحًا أن تكنولوجيا المعلومات تقوم بدور محورى فى ادارة العاصمة الإدراية الجديدة؛ حيث ستنتقل الحكومة إليها بشكل تشاركى وليس جغرافيا فقط.

وأوضح "طلعت"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن استراتيجية الوزارة لها عدة محاور والتى تشمل التحول الرقمى لتطوير الخدمات الحكومية وتقديم خدمات رقمية للمواطن، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الرقمية لتنمية المهارات فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من تعليم المهارات الأساسية للحاسب الالى وحتى منح الماجستير؛ موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



وزير الاتصالات عمرو طلعت ونائبه خالد العطار

أشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى وتمكين الشباب المصرى من تأسيس مشروعات ريادية وصقل مهاراته فى مجال العمل الحر، وذلك فى ضوء نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر حيث جاءت فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت فى القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المطلوبة لتهيئة مناخ داعم للابتكار التكنولوجى وآليات التمويل، وإمكانية التعاون فى تنفيذ برامج لدعم الشركات الناشئة.

حضر الاجتماع السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.