وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تنتج جيلا متكامل القدرات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الرئيسى من جامعة مصر المعلوماتية هو إعداد جيل مسئول عن التحول الرقمى ، ومتكامل الأدوات وذو تعليم تقنى على أعلى مستوى، ومؤهلين لسوق العمل المحلى والعالمى، مضيفا ان مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية ستضم العديد من الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والجامعة لتدريب الطلاب عمليا فى المجتمع المعلوماتى المتكامل عناصره بالمدينة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيكون على كل المستويات وليس المكان فحسب وننشئ حكومة لاورقية، وسيتم التعامل رقميا فى أجهزة الدولة دون أوراق، لافتا إلى أن تبادل الوثائق بين أجهزة الدولة سيوفر على المواطنين العناء.

وتابع أن جامعة مصر المعلوماتية بدأت بـ 4 كليات والتخصصات تعكس فلسفة إنشاء الجامعة، وبها هندسة حاسبات وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا الإدارة والفنون الرقمية، مضيفا أننا نحرص على أن يكوه هناك فرصة لتدريب الطلاب بجامعة مصر المعلوماتية فى مشروعات الوزارة التكنولوجية، وتم اختيار 200 طالب من الأكفاء والمجتهدين.

وأوضح أن هناك رغبة من الطلاب للسفر للاطلاع على تجارب الدول الأخرى، ولكننا نحاول أن نوفق ما بين هذا فى الجامعة، وسيتم تدريس المناهج التى تدرس فى الجامعات الخارجية فى الثلاث سنوات الأولى، وفى السنة الرابعة الطالب له حرية الاختيار أم أن يكمل بالجامعة أو السفر ويحصل على شهادة مزدوجة من جامعة مصر المعلوماتية والخارجية، مؤكدا أن هناك 33 طالب من أوائل الثانوية يتم منحهم منحة كاملة دراسة وسكن بجامعة مصر للمعلوماتية.

وتابع : "مشروع حياة كريمة يؤثر على عدد ضخم ويستهدف 58 مليون مواطن فى أكثر من 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، وكذلك توصيل كابلات الألياف الضوئية فى كل منزل بمبادرة حياة كريمة ويوفر فرص عمل، وخلال المرحلة الاول من المبادرة سيتم بناء 500 محطة محمول بالقرى، وإنشاء عدد كبير من المكاتب البريدية فى قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك نعمل على محو الرقمية هدف سنصل له بفضل برامج مختلفة فى كافة القطاعات نعمل عليه بالمبادرة أيضا.