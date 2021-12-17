وزيرة الهجرة: فخورة بنجاح زميلتى نيفين جامع فى إكسبو 2020

كتب محمد تهامى زكى

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها وفخرها لزميلتها الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى قدمت صورة مشرفة ومتميزة للجناح المصرى فى إكسبو 2020، كما أعربت أيضا عن فخرها بالشباب المصرى فى دبى، الذى عمل بكل أمانة وإخلاص واستيعاب زوار الجناح بشكل يليق بالدولة المصرية، مؤكدة أنه شرفوا مصر وتكريمهم واجب.

ونشرت وزيرة الهجرة، عبر حسابها على انستجرام، صورا من تكريمها للشباب المصرى، صحبتها بتعليق: "فخورة بالنجاح المتميز لزميلتى دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى تقديم صورة مشرفة ومتميزة للجناح المصرى فى اكسبو 2020".

وأضافت وزيرة الهجرة: "فخورة كمان بشباب مصر المقيم فى دبى، واللى اشتغل بكل أمانة فى استقبال واستيعاب زوار الجناح بشكل يليق بالدولة المصرية، وبسيمفونية رائعه بقيادة رئيس المكتب التجارى أشرف حمدى"، مختتمة: "شرفتم مصر وتكريمكم واجب".

كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 20 شابا من المشاركين في تنظيم الجناح المصري في معرض " إكسبو 2020 " دبي، وهم من الشباب المصري بالخارج، وقدمت لهم شهادات تكريم تعبيرا عن امتنانها لما يبذلونه من جهد في عملية التنظيم المستمر طيلة المعرض، مضيفة أنهم على قدر كبير من الاحترافية، ويعرفون الزائرين بتاريخنا بطريقة مبهرة.