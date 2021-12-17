اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:00 م
أكرم القصاص
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وزارة الدفاع البيلاروسية تعرض على بولندا إجراء مفاوضات حول أزمة الحدود

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:01 م
وزارة الدفاع البيلاروسية تعرض على بولندا إجراء مفاوضات حول أزمة الحدود مهاجرون - أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إنها اقترحت على بولندا إجراء مفاوضات عبر الحدود لمناقشة القضايا "الحاسمة" للطرفين.

وقالت الوزارة على قناتها على تطبيق تليجرام: "بشكل منفصل، تم إبلاغ الدبلوماسي البولندي بعدم قبول التصريحات النهائية وعرض عليه إجراء مفاوضات حدودية مع وزارة الدفاع البولندية، حيث ستتم مناقشة القضايا التي يعتبرها كل جانب حاسمة"، حسبما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.

وأضافت أنه "تم اقتراح إجراء أنشطة تحقق متزامنة على الفور في كل من أراضي جمهورية بولندا وجمهورية بيلاروسيا في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمية، بغض النظر عن القيود الوبائية وغيرها من القيود".

وترى الوزارة أن هذه الخطوات ستعطي بداية لحوار بناء.

 


وزارة الدفاع البيلاروسية

بولندا

أزمة الحدود

بيلاروسيا

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