اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وجوه مبتسمة رغم الشقاء سعيا وراء لقمة العيش بحقول الشرقية.. صورة اليوم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:56 م
وجوه مبتسمة رغم الشقاء سعيا وراء لقمة العيش بحقول الشرقية.. صورة اليوم ابتسامة طفلة
كتبت- فتحية الديب تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقطت عدسة  "اليوم السابع" صورة لطفلة من البدو الرحل يكسو وجهها الابتسامة رغم حياة الشقاء التى يعيشها البدو سعيا وراء لقمة العيش والرزق الحلال  داخل مراعى حقول مراكز شمال محافظة الشرقية، والتقى" "اليوم السابع" عدد من البدو الرحل لسرد حكاياتهم في التنقل للعيش بالحقول طوال العام بأسرهم، من أجل رعى الأغنام والماشية، فتجدهم منذ الصباح الباكر، يسعون بالأبقار والأغنام في الحقول الزراعية، في الصيف الحار والشتاء البارد، لا يعرفون حياة الرفاهية، يعيشون في خيام بسيطة من القماش لا تخفف عنهم حرارة الشمس، ولا تحميهم من برد الشتاء القارص.

وقال مسلم جمعة السيد، من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إنه توارث المهنة من الآباء والأجداد، وأنه فخور بها لكونها مهنة الأنبياء، وأنه اعتاد حياة الترحال من بلد إلى آخر سعيًا وراء لقمة العيش، لم يعرف وأسرته مصدر رزق، غير رعى الأغنام، حياتهم لا تعرف طريقًا للراحة يتنقلون من مكان لآخر لا يعرفون معنى للاستقرار، إلا أن الابتسامة لم تفارق وجههم، فخرًا وسعادة بمهنة خير الأنام "رسول الله.

وأردف: أنه يومه يبدأ صباحا حتى أذان العصر، ويعاونه شقيقه" محمد " و" أحمد" وزوجاتهم  وأطفالهم في رعي الأبقار والأغنام، وفى المغرب يجلسون سويا للتسامر والتسابق فى إلقاء المواويل أمام "منقد" يعد خصيصا للتدفئة فى ليالي الشتاء الطويل، فضلا عن  تنظيم أوقاتهم أثناء النوم للقيام بأعمال الحراسة ليلا، ويتنقلون من الأراضي والحقول كل 15 يوما، حسب الطبيعة المناخية للمكان.

 

ابتسامة طفلة
ابتسامة طفلة

 

 

 

 


الشرقية

البدو الرحل

مسلم جمعة

حياة البدو

حقول الشرقية

ابو عريضة صان الحجر

ابوعوينات

اولاد صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة