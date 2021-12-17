هيئة الأرصاد: نشاط مثير للرياح والأتربة على الطرق غدا

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ عدة أيام نشهد انخفاض من درجة الحرارة ، حيث إنها أقل من معدلاتها الطبيعية عن الأعوام السابقة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الطقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة ومائل دفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، : فور غياب أشعة الشمس منذ الليل وحتى ساعات الصباح الباكر تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير، موضحة أن درجة الحرارة ستظل منخفضة حتى متصف الأسبوع المقبل .

ولفتت عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة يومى الإثنين والثلاثاء ستكون 16 درجة مئوية خلال ساعات النهار و9 درجات ليلا، متابعة: اليوم تساقطت أمطار متوسطة في بعض السواحل المصرية ورعدية في بعض السواحل ووصلت للقاهرة الكبرى ، وغدا سنشهد استمرار الأمطار في السواحل الشمالية وشمال الدلتا بجانب نشاط رياح ومثير للرمال والأتربة للطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .