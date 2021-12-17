أخبار مصر.. الأرصاد: عدم استقرار بالأحوال الجوية الأحد والإثنين ورياح تصل للعاصفة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأحد والإثنين ورياح تصل للعاصفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الأحد المقبل ولمدة يومين على أغلب أنحاء الجمهورية.

وفاة رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

قفزة كبيرة فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، وسجلت صعود ملحوظ بحوالى 7 جنيهات، عقب صعود أمس بحوالي 6 جنيهات، ليصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب علي مدار 48 ساعة، قرابة 13 جنيها حتى الآن، وسط حركة ملحوظة في سعر الذهب بالبورصة العالمية، إذ سجلت اونصة الذهب صعود قرب مستويات 1800 دولار.

فيلم المعجزة: مصر نفذت أكثر من 14 ألف مشروع بمختلف القطاعات

استعرض فيلم المعجزة بعض شهادات العاملين في العاصمة الإدارية وشعورهم بالفخر في العمل بهذا المشروع الوطنى الكبير، كما استعرض الفيلم المشروعات التي تم تنفيذها، ونفذت مصر 14762 مشروعا فى مختلف القطاعات بتكلفة 2207 مليارات جنيه، وشهد قطاع الطاقة والبترول أكثر من 115 مشروعا .

بالإنفو جراف.. مجلس الوزراء يستعرض حصاده الأسبوعى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى الدوحة، لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها الأربعاء المقبل.

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية بمقابل مادى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية،.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 2 يناير استعدادا لخوض أمم أفريقيا بالكاميرون

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، بالانضمام لمعسكر الفراعنة يوم 2 يناير المقبل، وتحديدا عقب مباراته فريقه أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى، استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

انفجار قارب تهريب قرب خليج عمان.. والبحرية الأمريكية تعلن إنقاذ 5 بحارة

ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس الأمريكي، أن أفراد من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة في 15 من ديسمبر الجاري، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.