هوس الثراء السريع.. دجال وراء تنقيب لصوص الأثار عن الكنز الوهمي بالمطرية" فيديو"

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة المطرية، حول واقعة ضبط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار، حيث تم ضبط عناصر العصابة وبحوزتهم أدوات حفر، استخدموها فى عمل حفرة عمقها 10 متر وعرضها 4 أمتار، واتفقوا على بيع محتويات المقبرة الأثرية خارج البلاد، والحصول على مبالغ مالية كبيرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص ) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"وعثر بداخله على حفـرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر - أدوات تنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار.