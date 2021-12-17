اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

هوس الثراء السريع.. دجال وراء تنقيب لصوص الأثار عن الكنز الوهمي بالمطرية" فيديو"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 م
هوس الثراء السريع.. دجال وراء تنقيب لصوص الأثار عن الكنز الوهمي بالمطرية" فيديو" دجال وراء تنقيب لصوص الاثار عن الكنز الوهمي بالمطرية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة المطرية، حول واقعة ضبط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار، حيث تم ضبط عناصر العصابة وبحوزتهم أدوات حفر، استخدموها فى عمل حفرة عمقها 10 متر وعرضها 4 أمتار، واتفقوا على بيع محتويات المقبرة الأثرية خارج البلاد، والحصول على مبالغ مالية كبيرة.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .
 
 
وعقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبط (4 أشخاص ) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"وعثر بداخله على حفـرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر - أدوات تنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار.
 
 

تنقيب

التنقيب على الاثار

الاثار

المطريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة