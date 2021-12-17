موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 17-12-2021.. وارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 17-12-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعُا في مصر 792 جنيها للجرام، إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-12-2021.. صعود عالمي ومحلي تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعُا في مصر 792 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أخرى في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة قبل إغلاق السوق وتوقف التداول على الذهب. تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعُا في مصر 792 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أخرى في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة قبل إغلاق السوق وتوقف التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 904 جنيهات، عيار 21 سجل 792 جنيها، عيار 18 سجل 678 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.

البنك الزراعي يطلق مبادرة لإسقاط وتسوية مديونيات المزارعين حتى 100 ألف جنيه أعلن البنك الزراعي المصري، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج. أعلن البنك الزراعي المصري، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر عام 2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.



عمرو طلعت يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الاتصالات الاستوانية وزير الاتصالات يعرض على الشركات الإستونية الفرص الاستثمارية فى مصر اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مسئولى وممثلى الشركات أعضاء المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ITL برئاسة دوريس بولد المدير التنفيذى للمؤسسة؛ لاستعراض الحلول الرقمية التى تقدمها الشركات لخدمة وتنمية مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مسئولى وممثلى الشركات أعضاء المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية ITL برئاسة دوريس بولد المدير التنفيذى للمؤسسة؛ لاستعراض الحلول الرقمية التى تقدمها الشركات لخدمة وتنمية مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الشركات الأعضاء بالمؤسسة أبرز الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق تحول رقمى ناجح، وفوائد العدالة الإلكترونية، واستخدام الهوية الرقمية فى تقديم خدمات المواطنين عبر الهواتف الذكية، وتخطيط المدن الذكية، وتطويع التكنولوجيا لتطوير إدارة الضرائب.

غرفة المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 27 ديسمبر الجارى قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجمعية ستعقد فى الموعد المحدد، وإنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.