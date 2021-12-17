معهد بحوث أمراض العيون يشارك فى أكبر مؤتمر لجراحى شبكية العين بإيطاليا

كتب ـ محمد صبحى

يُشارك معهد بحوث أمراض العيون مُمثلاً عن جمهورية مصر العربية، في مؤتمر Floretina الذي يُعقد بالعاصمة الإيطالية روما، يومي 17-18 ديسمبر 2021، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف د. مصطفى محمود صلاح الدين القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، يعد هذا المؤتمر أحد أكبر تجمع لجراحي شبكية العين بالعالم، حيث يُقدم المؤتمر كل ما هو جديد فى جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وطرق العلاج المختلفة والحديثة، وتم توجيه الدعوة لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر لأول مرة في التاريخ.

ومن المُتوقع أن يُشارك بهذا المؤتمر العلمي الهام أكثر من 3000 طبيب؛ لمُشاهدة الجراحات الحية وفعاليات المؤتمر، من جميع أنحاء العالم.

وتشمل فعاليات المؤتمر، تقديم أحدث ما توصل إليه العلم في جراحات الشبكية، حيث تم اختيار 9 جراحين على مستوى العالم، للمُشاركة ببث جراحي حي بقاعة المؤتمرات في روما؛ لتقديم التقنيات الجراحية الحديثة في علاج الانفصال الشبكي وثقوب مركز الإبصار والمُضاعفات السكرية.

واختارت لجنة تنظيم المؤتمر، د. إيهاب الريس أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم الشبكية بمعهد بحوث أمراض العيون، لتقديم بث جراحي حي من مصر؛ لعرض الخبرات المصرية في مجال جراحة الشبكية. وقام معهد بحوث أمراض العيون، بتجهيز كافة الإمكانيات الطبية والجراحية والتقنيات المعلوماتية، لتقديم البث المُباشر، أثناء إجراء الجراحات داخل المعهد، وذلك ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.