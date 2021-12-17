اليوم السابع
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مصر للطيران تنشر صور وصول بعثة الأهلي الدوحة علي طائرة خاصة.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:38 م
مصر للطيران تنشر صور وصول بعثة الأهلي الدوحة علي طائرة خاصة.. صور وصول بعثة الأهلي الدوحة
كتبت رحاب نبيل

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نشرت شركة مصر للطيران، صور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار الدوحة بقطر، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجارى.

ونظمت شركة مصر للطيران عصر اليوم الجمعة، رحلة خاصة رقم MS3210 من طراز البوينج B737-800 من مطار القاهرة إلي مطار حمد الدولي بالدوحة لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى.

واستقبل فريق عمل  مصر للطيران البعثة بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وقامت بإنهاء إجراءات سفرهم الي الدوحة وسط الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

ويخوض الأهلي السوبر الأفريقي باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يدخل الرجاء المغربي السوبر بصفته بطل الكونفدرالية، واستعد المارد الأحمر لموقعة السوبر الافريقى من خلال خوض مباراتين وديتين حيث تعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق ثم واجه سموحة ضمن البرنامج المحدد من بيتسو موسيماني لتجهيز لاعبي الأهلي للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، خشية من تأثر اللاعبين من طول فترة الابتعاد عن خوض مباريات رسمية بسبب توقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

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