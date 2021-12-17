اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:01 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 وإصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:48 م
مصرع 3 وإصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم  وقع بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ابشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى فى نطاق مركز ابشواى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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