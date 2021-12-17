إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالقرب من مدينة الألمونيوم بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين علي طريق مدينة الألومنيوم بنجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق مدينة الألمونيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن إصابة فريال عبد الشافي، وعزة عبد الرحيم، ونشأت محمود عبد العليم، وسلوى عبد العليم، وسما محمود محمد، في حادث تصادم السيارتين.



تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وكان قد أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، علي طريق "قنا – سوهاج"، وتم نقلهم إلى مستشفي قنا العام، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا_ سوهاج، وأسفر الحادث عن إصابة أبو المجد محمود حسن،40 عاما، وعبد الله أحمد حسن، 24 عاما، ومحمود علي ابراهيم، 28 عاما.