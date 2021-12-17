مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم.. (فيديو)

الفيوم رباب الجالي

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "حادث مروع.. مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم" حول الحادث الذي شهده الطريق السياحي ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم اليوم بالقرب من قرية غيضان وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حصل اليوم السابع على اسماء المتوفيين والمصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم اليوم وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 7.

والمتوفيين هم شريف سعد حسين 50 سنة، ومي أحمد عبد السلام 12 سنة وحثة لشخص مجهول.

والمصابين هم مصطفي محمد عبد السلام 60 سنة، وأحمد سالم عبد العليم 30 سنة ويحي فهمي حسن 60 سنة وياسر محمد مصطفي 25 سنة وشخصين آخرين مجهولي الاسم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم اليوم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.