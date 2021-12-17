محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة تجميل قرية الحوة بمشاركة الأطفال والشباب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة تجميل قرى مركز بيلا وبمشاركة أطفال وشباب وأهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا، زراعة 100 شجرة مثمرة بمدخل قرية الحوة، ووضع عواكس في المنحنيات الخطرة بطريق قرية الحوة، بالاضافة لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات التالفة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الحوة والمشاركة المجتمعية من أهالي القرية، وإشراف علي أمين نائب رئيس المدينة لشئون القري، ومحمد الميمي، رئيس قرية الحوة.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملاتها، اليوم الجمعة، لنظافة وتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز وزراعة الأشجار المثمرة بالقرى.



يأتي ذلك بناءً على تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل والاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين.



وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جرى تنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالقر ومنها مبادرة بقرية الحوة، موجهاً بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة زراعة الأشجار المثمرة في قري المركز والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.



الاطفال يشاركون في زراعة الاشجار



انارة الاشجار



انارة الاعمدة الكهربائية



جمال الاشجار ليلا



زراعة الاشجار بطريق حوة ببيلا



زراعة الاشجار بقرية ببيلا



زراعة تالاشجار بطريق ببيلا