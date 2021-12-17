أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة.. فيديو

رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، المائل للبرودة وهبوب رياح خفيفة وهطول أمطار غزيرة، واستمرار حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، إضافة لرحلات الصيد النيلية بالمدن والقرى المطلة على نهر النيل بفوه ودسوق ومطوبس الليلية.

وانتشرت معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع المتراكمة بالقرى والمدن، وتشهد حاليا المناطق الشمالية من المدن هطول أمطار غزيرة، ولم يعلن محافظ كفر الشيخ عن أي قرار بتعطيل الدراسة غدا السبت حتى الآن.

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أعلنت عن استمرار فرص تساقط الأمطار علي السواحل الشمالية والدلتا خلال ساعات الليل تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

يسود طقس مائل للبرودة ومع تقدم ساعات الليل يزيد الإحساس ببرودة الطقس ليكون بارد في أوله شديد البرودة مع الساعات الأولى للصباح.

كما أعلنت عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد لمناطق من شمال الصعيد.