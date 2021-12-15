محافظ بورسعيد : بدء تشغيل مركز تراخيص المحال الموحد فى نهاية يناير

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ، في نهاية يناير القادم.

عقد محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير ومستجدات العمل فى إنشاء مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ، وشرطة المرافق، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التفتيش، و الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال إنشاء المركز.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى معدلات التنفيذ الحالية بالمركز، ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز العمل، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية.

وأوضح "محافظ بورسعيد" أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، ويضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

ووجه "محافظ بورسعيد" بسرعة استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المركز الجديدة، مشيرا أن المركز سيكون مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات لتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحى المناخ، والذي يختص بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.