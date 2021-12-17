اليوم السابع
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محافظة القاهرة تصلح كسر خط مياه بدار السلام.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:09 م
محافظة القاهرة تصلح كسر خط مياه بدار السلام.. صور إصلاح كسر خط مياه بدار السلام
كتب ــ سيد الخلفاوى

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انتهت أجهزة محافظة القاهرة من أعمال إصلاح خط مياه شرب، انفجر فجر اليوم بشارع الفيوم، بدار السلام، وفور ورود البلاغ تم التحرك من قبل الحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، للتعامل مع الأزمة مع وجود متابعة من المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة إعادة الشىء لأصله.
 
وكان خط المياه 400 ملل انفجر فجر اليوم، وتم التعامل مع الموقف على الفور واستدعاء سيارات لشفط المياه المتراكمة وإعادة الشارع إلى أصله.
 
وتشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع المياه، مساء اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.
 
وأضافت الشركة، أنه سيتم قطع الخدمة عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وهى (ميدان الحرية – الوحدة العربية – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – عزبة سليم – عزبة بدران – مدينة التعاون الشرقية – مدينة فتح )، وعن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهى (مدينة السعادة – مدينة التعاون – أرض بشير – بيجام – المنشية الجديدة ) وضعفها عن عزبة عثمان .
 
ويبدأ قطع المياه من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى - السبت .
 
9462798321639736012
 

8974259581639736021
 

 


القاهرة

ماسورة مياه

مياه الشرب

دار السلام

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