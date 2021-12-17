محافظة الإسكندرية تعلن انتظام الدراسة غدا بجميع المدارس والمعاهد

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غداً السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد محافظ الإسكندرية أن الوضع مستقر بجميع الأحياء وان هناك سيولة مرورية في معظم مناطق المحافظة ،وأن الأمطار مالت إلي الغزارة من بعد العصر اليوم ورغم ذلك هناك سيولة مرورية علي مستوي العشر أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحي والأحياء في بعض المناطق البسيطة التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية.