“تقلوا الهدوم”.. صقيع فى الإسكندرية ليلا وتحذيرات لقائدى السيارات (فيديو)

الإسكندرية: جاكلين منير

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت الإسكندرية، هطول الأمطار الغزيرة والرعدية، فى نوة الفيضة الصغرى، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت المحافظة 17 درجة فى العظمى و11درجة فى الصغرى.

وجاءت انعكاسات الإضاءة للأنوار مع مياه الأمطار بشكل جمالي مبهر والتي أضاءت شوارع الإسكندرية ليلا بألوان الطيف

وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر، واتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

"تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتى الاثنين القادم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار".

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

"غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136) من أي محمول، الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125".