ما تكشفه اختبارات عدم التوازن الهرموني عن صحة المرأة

كتبت إيناس البنا

تكشف اختبارات الدم الهرمونية عن معلومات مهمة حول صحة المرأة، فعلى سبيل المثال، قد تتحقق هذه الاختبارات من مستويات الهرمون التي تحدد مكان المرأة في الدورة الشهرية، وتكشف عن مشاكل في الخصوبة، أو تشير إلى بدء انقطاع الطمث.

ويمكن أن تلعب اختبارات الدم لقياس مستويات الهرمون الأنثوي أيضًا وفقا لتقرير موقع "verywellhealth" دورًا في تشخيص الحالات الطبية مثل أمراض الغدة الدرقية أو مرض السكري، وفي بعض الحالات، يمكن أن يساعد هذا الاختبار في تحديد مدى فعالية الدواء.

وغالبًا ما تتضمن اختبارات الدم لوحة هرمونية شاملة، ما يعني أنه يتم تحليل هرمونات متعددة باستخدام نفس العينة، هناك العديد من الهرمونات الأساسية عند النساء والتي يقوم الأطباء بتقييمها:

الإستروجين

البروجسترون

التستوستيرون

هرمونات الغدة الدرقية

ستلقي هذه المقالة نظرة على الاختبارات التي تم إجراؤها لكل منها. سوف يشرح متى تكون هناك حاجة إليها وماذا يمكن أن تعني النتائج.

متى يمكن اختبار الاستروجين

قد تكون مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة علامة على :

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

انخفاض وظيفة الغدة النخامية ( قصور الغدة النخامية)

فقدان الشهية العصبي

انخفاض الدهون في الجسم

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية ، مثل Clomid (clomiphene) ، في انخفاض مستويات هرمون الاستروجين .

قد تحدث مستويات عالية من هرمون الاستروجين مع حالات مثل:

بدانة

نزيف طمث خفيف أو غزير

تفاقم متلازمة ما قبل الحيض

إعياء

فقدان الدافع الجنسي



هرمون التستوستيرون

على الرغم من أن هرمون التستوستيرون يعتبر عادة "هرمون الذكورة" ، فهو أيضًا جزء من التركيب الهرموني الأنثوي، في الواقع ، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون في المبيض والغدد الكظرية.

قد تحتاج إلى اختبار هرمون التستوستيرون بسبب:

فترات غير منتظمة أو ضائعة

حالات المبيض المحتملة، بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض وسرطان المبيض

زيادة الوزن

حب الشباب

تطور الصفات الذكورية (نمو الشعر الزائد ، الصلع الذكوري ، تعميق الصوت)

العقم

انخفاض الدافع الجنسي

هرمونات الغدة الدرقية

يتم تحديد وظيفة الغدة الدرقية من خلال وجود مجموعة من الهرمونات. يتم إنتاج هذه الهرمونات عن طريق الغدة النخامية أو الغدة الدرقية نفسها، غالبًا ما يتم تضمين وظيفة الغدة الدرقية في لوحة الهرمونات الأنثوية لأن أمراض الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال

نتائج اختبار الغدة الدرقية

تشير المستويات العالية من الغدة الدرقية إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

يشير انخفاض هرمونات الغدة الدرقية إلى قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية.