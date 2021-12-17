لجنة المصالحات العرفية بالغربية تنهى نزاعا بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

الغربية مصطفى عادل

أنهت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة بمحافظة الغربية خلاف بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعد فترة نزاع استمرت لفترة ونتج عنها إصابات بين الطرفين، وتم التراضي بين الطرفين والصلح بينهما والتعهد بنبذ الكراهية فيما بينهم كانت عزبة الخشابة التابعة لمركز السنطة قد شهدت نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الجيرة وأسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وتدخلت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة لحل النزاع برئاسة العمدة راغب الشرقاوى عمدة قرية مسهلة ورئيس اللجنة، ضمت كلا من العمد عبدالفتاح رياض وياسر السيد خضر ورفعت القطب و السيد ابوحجيجه ومحمود خضر وعنتر قرطام وزكريا ندا وسمير الصعيدي والسيد عبد الحافظ ومحمود ابوعبدالله وهيثم زغلول وأحمد رشاد وفؤاد عصر واستمعت اللجنة لأقوال طرفي النزاع والشهود، وتم الاتفاق على التصالح والتنازل عن القضايا والمحاضر والصلح فيما بينهم.