سقطات بايدن تتوالى.. جو يصف نائبته بـ"الرئيس هاريس".. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

أشارت شبكة فوكس نيوز، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب العديد من السقطات اللفظية خلال كلمته في حفل بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

في نقاط مختلفة ، أشار الرئيس جو بايدن بطريق الخطأ إلى نائب الرئيس هاريس بـ "الرئيس هاريس" وتحدث عن "قانون شرطة جورج عدالة الأسرة" حيث قام بدمج اسم جورج فلويد وقانون العدالة العائلية في كلمة متعلقة بقانون إصلاح الشرطة.

وقال بايدن ، مشيراً إلى اسم جورج فلويد جستس في قانون الشرطة، "فيما يتعلق بإصلاح الشرطة ، أشارك الإحباط الذي يشعر به الكثير وأنا أعرف العائلة جيداً - قانون جورج للعدالة الأسرية وقانون العمل الشرطي - أعرف العائلة جيداً".

في نقطة أخرى، تحدث الرئيس بشكل حماسي عن الكليات والجامعات التاريخية للسود ، "بالطبع ، الرئيس هاريس فخورة بخريجة جامعة هوارد" في إشارة الى نائبته كامالا هاريس.

ووفقا للتقرير، استخدم بايدن جزءًا من خطابه للضغط من أجل مشروع قانون واسع النطاق لإصلاح الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية، وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا العام، لكن الجمهوريين يعارضون بشدة مشروع القانون الذي توقف بسبب انقسام مجلس الشيوخ بنسبة 50-50 بين الحزبين الرئيسيين.

كما أخبر بايدن الجمهور أنه كان واثقًا دائمًا من أنه سينجح في ولاية كارولينا الجنوبية بسبب قاعدته الكبيرة من الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس بايدن في لقب نائبته ويقول "الرئيس هاريس"، ففي مارس الماضي أخطأ بايدن في خطاب ألقاه عرض فيه آخر المستجدات بشأن تقدم التطعيم في الولايات المتحدة.