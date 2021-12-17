قطع المياه اليوم عن مناطق فى بهتيم وشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات.. تفاصيل

تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع المياه ، اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وأضافت الشركة أنه سيتم قطع الخدمة عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وهى ( ميدان الحرية – الوحدة العربية – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – عزبة سليم – عزبة بدران – مدينة التعاون الشرقية – مدينة فتح )، وعن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهى ( مدينة السعادة – مدينة التعاون – أرض بشير – بيجام – المنشية الجديدة ) وضعفها عن عزبة عثمان .

ويبدأ قطع المياه من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى - السبت .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.