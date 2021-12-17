اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قادة الاتحاد الأوروبى يتفقون على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:22 ص
قادة الاتحاد الأوروبى يتفقون على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر الاتحاد الأوروبى ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وفى وقت سابق، أعربت كندا والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقهما إزاء الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.
 
وقالت وزارة الدفاع الكندية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني  - إن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ونظيرها الأمريكي لويد أوستن، بحثا في مكالمة هاتفية استغرقت ساعة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المخاوف المشتركة بشأن الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها روسيا مؤخرًا في أوكرانيا وحولها.
 
وأضافت: أن الجانبين ناقشا الأولويات المشتركة والتنسيق المستمر بين الحلفاء والشركاء.. وأكدت "أنيتا أناند" دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا وأمنها وسلامة أراضيها، وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المحيط الهندي والقطب الشمالي.
 
وعلى صعيد متصل، جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم، دعوته إلى روسيا بالعمل على تهدئة التوترات على طول الحدود الأوكرانية وتجنب أي أعمال تصعيد ضد كييف.

اوروبا

روسيا

العقوبات على روسيا

الاتحاد الاوروبى

اخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى وكندا تعربان عن قلقهما حيال إجراءات روسيا ضد أوكرانيا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:24 م

روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى لإجراء مشاورات جماعية حول الأمن السيبرانى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:28 م

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على شركة روسية بزعم إدارتها "مرتزقة"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:40 م

وزير روسى: الاتحاد الأوروبى لن يستفيد من فرض عقوبات على بيلاروسيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:35 ص

بوريل: قمة الاتحاد الأوروبى ستبحث مسألة التوترات على الحدود الأوكرانية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة