قادة الاتحاد الأوروبى يتفقون على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وفى وقت سابق، أعربت كندا والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقهما إزاء الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الكندية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ونظيرها الأمريكي لويد أوستن، بحثا في مكالمة هاتفية استغرقت ساعة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المخاوف المشتركة بشأن الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها روسيا مؤخرًا في أوكرانيا وحولها.

وأضافت: أن الجانبين ناقشا الأولويات المشتركة والتنسيق المستمر بين الحلفاء والشركاء.. وأكدت "أنيتا أناند" دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا وأمنها وسلامة أراضيها، وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المحيط الهندي والقطب الشمالي.

وعلى صعيد متصل، جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم، دعوته إلى روسيا بالعمل على تهدئة التوترات على طول الحدود الأوكرانية وتجنب أي أعمال تصعيد ضد كييف.