فيلم المعجزة يعرض شهادات عالمية: مصر شريك قوى ولها دور كبير فى مكافحة الإرهاب

كتب ـ رامى محيى الدين

عرض فيلم المعجزة الذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، ويستعرض إنجازات الدولة المصرية، شهادات عالمية عن الدولة المصرية وكيف كان لها دورا كبيرا فى التصدى للإرهاب، ومنها تصريحات ميرا ريسينك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للأمن الإقليمى قالت خلالها: نحن نتفهم أن مصر تظل شريكا أمنيا مهما .

وقالت فلورنس بارلى وزيرة الدفاع الفرنسية لمحطة فرانس أنفو: لدينا علاقة خاصة مع مصر فهى دولة شاركت لفترة طويلة جدا في مكافحة الإرهاب إلى جانبنا وهى التي تلعب دورا مهما في منطقة غير مستقرة للغاية وهى الشرق الأوسط والبحر المتوسط .

أما جو ويلسون عضو مجلس النواب الأمريكي فقال: كانت مصر وستظل حليفا مهما في منطقة غير مستقرة لدعم المصالح الأمريكية والمصالح العالمية في الحرب العالمية على الإرهاب أنا ممتن لأبنى جوليان الذى خدم مع الحرس الوطنى للجيش في مصر في عملية النجم الساطع وهى مؤشرات على التعاون الأمريكي المصرى، وقد تأثر بالمواطنين الموهوبين في مصر .

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى: مرة أخرى تعرضت أوروبا لهجمات إرهابية في فرنسا والنمسا هذه اعتداءات على القيم الديموقراطية وسيادة القانون وحرياتنا، من الضرورى توحيد الجهود ولهذا انا في مصر من أجل العمل بهدف مكافحة الإرهاب بطريقة حاسمة كما أنه من الضرورى أيضا بعث رسالة حوار وتفاهم متبادل تقف أوروبا على أهبة الاستعداد لضمان حرية الدين والضمير نحن فخورون بقيمنا، وفى نفس الوقت نريد إجراء حوار مع جميع شركائنا في العالم للمساعدة في ضمان السلام والاستقرار والأمن هذا هو سبب وجودى اليوم في مصر وكذلك غدا، ولماذا سأستمر في التحدث إلى قادة العالم الآخرين الذين يملكون أن يساهموا في تحقيق المزيد من السلام والأمن واتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة التي تساعد في الحد من التهديد الإرهابى .