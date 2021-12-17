فوبيا الخوف من الأماكن المرتفعة.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت - مروة هريدى

الخوف من صعود المرتفعات أو الظلام والماء وبعض الحيوانات وما إلى ذلك، كل هذه المخاوف فوبيا مرضية، ومن أحد أنواع هذه الفوبيا الشائعة بين الناس هو رهاب المرتفعات أو المعروف باسم الخوف من المرتفعات، يرتبط رهاب المرتفعات بالتوتر والقلق غير العاديين اللذين يعاني منهما الشخص عندما يذهب إلى الأماكن المرتفعة مثل الجبال، فى التقرير التالى نتحدث عن الأعراض والعلاجات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هي أعراض فوبيا المرتفعات؟

الأعراض الجسدية :

- زيادة التعرق بين الناس.

- ضيق في الصدر أو ألم في الصدر.

- زيادة ضربات القلب عند النظر من المرتفعات العالية.

- الشعور بالغثيان أو الدوار عند التفكير في الطول.



الأماكن المرتفعات

- الاهتزاز أو الارتعاش عند مواجهة الارتفاع.

- الدوخة وفقدان التوازن أثناء الذهاب أو النظر من الأماكن المرتفعة.

- تجنب الطرق التي تتوسطها ارتفاعات.

- الخوف من الارتفاع في الطائرة الهوائية.

الأعراض النفسية :

- الشعور بالذعر أثناء النظر من ارتفاعات عالية.

- الخوف الشديد من الوقوع في شرك.



اعراض الأماكن المرتفعات

- القلق والخوف الشديد أثناء التسلق أو القيادة أو النظر من النافذة.

العلاج

1. علاج التعرض

هذا هو العلاج الأكثر ممارسة وفعالية للتغلب على الخوف من المرتفعات، في علاج التعرض لديك جلسة مع المعالج الذي يعرضك ببطء للخوف الذي تخاف منه.



العلاج الأماكن المرتفعات

2. العلاج السلوكي المعرفي

يستخدم هذا العلاج عادة في الحالات القصوى حيث يكون الشخص غير قادر على التعامل مع علاج التعرض، لا يتعرض الشخص للخوف بشكل مباشر بدلاً من ذلك ، يحاول المعالج التحكم في أفكاره السلبية حول المرتفعات وإعادة تأطيرها إلى أفكار إيجابية حتى يقتنع الشخص بخوض عملية العلاج والتعرض.