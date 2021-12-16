طلاب الآثار جامعة أسوان يزينون جداريات مدخل مطار المحافظة

أسوان – عبد الله صلاح

نجح طلاب كلية الآثار قسم الترميم فى رفع كفاءة الجداريات الواقعة بمدخل مطار أسوان، التى سبق ونفذها طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان، من رسومات طبيعية علي الجداريات وبسبب تعرضها للشمس والأتربة.

وتمكن طلاب كلية الآثار من رفع كفاءتها من جديد حتى تظهر بالمظهر الجمالى البديع والشكل الحضارى اللائق حتى تكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الأفريقى أسوان.

كما ضم فريق العمل عددًا من معيدى أقسام الكلية، وهم مسعود عبد الحميد المكاوي قسم الترميم وحسن شعبان حسن قسم الترميم وأحمد عز الدين محمد قسم إسلامي وطلاب الكلية.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسوان تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومحافظة أسوان بقيادة اللواء اشرف عطية محافظ اسوان وباشراف الدكتور أحمد فرمان أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الاثار ومستشار المحافظة.