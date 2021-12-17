اليوم السابع
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ضبط 9.5 أطنان من المخللات والأرز مجهول المصدر بحملة تموينية بالقناطر الخيرية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:51 ص
ضبط 9.5 أطنان من المخللات والأرز مجهول المصدر بحملة تموينية بالقناطر الخيرية مخللات فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 300 باكتة أرز زنة الواحدة 10 كيلو جرام أرز، بإجمالى وزن 3 أطنان من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخاواص الطبيعية، كما تم ضبط 222 باكتة أرز زنة الواحدة 9 كيلو جرام، بإجمالى وزن 2 طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 500 جردل مخللات زنة الواحد 5 كيلو جرام بإجمالى وزن 2.5 طن مخللات مجهول المصدر وبدون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية، بمصنع مخللات بدون ترخيص، بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم ضبط 2 طن سولار مدعم من قبل الدولة قام صاحب مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بتجميعها من محطات الوقود بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

القناطر الخيرية

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مخللات

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