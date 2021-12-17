ضبط 69 صنف دواء منتهى الصلاحية ومجهول المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط جهاز حماية المستهلك بالشرقية، 69 صنف دواء منتهى الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله فى الأسواق خلال حملات رقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة.

وأفاد بيان أنه شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات على مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتى التموين والطب البيطرى و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلى و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صيدلية وذلك لوجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية خارج الثلاجة وأدوية ممنوع تداولها خارج الصيدليات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وتم ضبط 40 صنف دواء منتهى الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله فى الأسواق.

وتحرير محضر ضد صيدلية لوجود أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ووجود أصناف يتم حفظها بدرجة حرارة غير مناسبة وتم التحفظ على 29 صنف دواء منتهى الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وممنوع تداولها، وتحرير محضر ضد صيدلية وتم تشميع وتنفيذ الغلق الإدارى للصيدلية لعدم وجود مدير مسئول.