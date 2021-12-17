ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 8 أسلحة نارية "5 طبنجات، و 3 فرد خرطوش"، وضبط 850 جرام حشيش، و124هيروين، وكيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وتمكنت مباحث التموين من تحرير 22 قضية تموينية متنوعة ، منها "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية.

كما حررت الحملة المرورية 1598 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 640حكم قضائي متنوع ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية و مستأنفة.