صور.. شكوى من تراكم القمامة بطهطا فى سوهاج.. ورئيس المدينة تستجيب

كتب - محمود أحمد عطا - سوهاج محمود مقبول

اشتكى القارئ خالد جمال بخيت عبد اللاه عقل، عبر خدمة صحافة المواطن ، من تراكم القمامة بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الزاحفة.

وكتب القارئ فى شكواه، أن أكوام القمامة شارع الجهاد ش طريق بنهو قبلي البلد بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج منتشرة بجميع شوارع ومداخل القرية، مما يهدد بانتشار الأمراض المختلفة ويؤثر على صحة المواطنين.



وتابع القارئ فى شكواه، أن الأهالى تقدموا بشكوى لرئيس القرية لرفع القمامة، لكنه لم يتخذ أى إجراء معللا ذلك بسبب عدم وجود معدات بالوحدة المحلية.



وكلفت الدكتورة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، قطاع التشغيل والنظافة بالوحدة بالتوجه شوارع ومداخل منطقة بنهو بدائرة مركز طهطا فى استجابة لصحافة المواطن التى وردت بناء على شكوى القارئ خالد جمال بخيت عبد اللاه عقل، عبر خدمة صحافة المواطن، من تراكم القمامة بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الزاحفة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

القمامة



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (2)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (3)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (4)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (5)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (6)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (7)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (8)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (9)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (10)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (11)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (12)



إستجابة لصحافة المواطن رفع التراكمات من منطقة بنهو فى طهطا سوهاج (13)