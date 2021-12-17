صقور وعقاب وبوم.. عمر خالد شاب يهوى تربية الحيوانات البرية والطيور الجارحة

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، الشاب عمر خالد أحد هواة تربية الحيوانات والطيور الجارحة، والذي عشق منذ طفولته اقتناء الحيوانات بكل أنواعها الأليف منها والمفترس، واهتدى لتربية وتدريب الأسود والذئاب والكلاب، والطيور الجارحة كالصقور والعقبان والبوم في مزرعة صغيرة بمدينة المنصورة.

وقال عمر خالد البالغ من العمر 25 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه عشق الحيوانات بكل أنواعها منذ طفولته، فبدأ بتربية وتدريب الكلاب، ومع الوقت بدأ يدرس بعمق أسس وتعاليم تربية وتدريب الحيوانات المفترسة، رغبة منه في تربية حيوانات تحتاج للتحدي والقوة، فاهتدى لتربية ذئاب وثعالب، واتجه لتربية الزواحف بأنواعها المختلفة كالثعابين، والأسود والطيور الجارحة كالعقبان والصقور والبوم، مشيرا إلى أن فكرة تربية الحيوانات المفترسة كانت صعبة في بدايتها، إلا أنه استطاع أن يجتاز صعوبتها ويتحمل مسؤوليتها؛ لحبه الشديد للحيوانات.

وأضاف أن تربية الحيوانات بكل أنواعها هواية تحتاج للعلم والدراسة والخبرة، حيث أن لكل نوع طبيعة وصفات وسلوكيات خاصة تحدد أسلوب التعامل والتدريب والتربية، كما أن الحيوانات تحتاج للعناية والاهتمام من مأكل ومشرب وتدريب وعناية طبية مثلها مثل البشر، مشيرا إلى أنه استطاع النجاح في تربية الحيوانات بكل أنواعها بعد فترة طويلة من التعلم والدراسة التي أكسبته الخبرة والصبر وأهلته لاقتناء مختلف أنواع الحيوانات الأليف منها والمفترس، والطيور الجارحة والبرية.



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(1)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(2)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(3)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(4)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(5)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(6)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(7)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(8)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(9)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(10)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(11)



عمر-خالد-شاب-يهوى-تربية-الحيوانات-البرية-والطيور-الجارحة-(12)