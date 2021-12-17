اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:38 م
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صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 4.3%

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 م
صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 4.3% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والبنوك ومواد البناء بنسبة 2.5%، 2.3%، 2.1%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%.
 
كما ارتفع قطاعي الخدمات المالية وغير المصرفية والتجارة والموزعون بنسبة 1.6%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم المنسوجات والسلع المعمرة والطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية والعقارات بنسبة 2.4%، 2.1%، 1.7%، 1.1%، على التوالي.
 
 
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11667.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2131.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.46% ليغلق عند مستوى 3166.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.82% ليغلق عند مستوى 13949.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3984.33 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 9.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 738.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 399.5 مليار جنيه إلى 404.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 112.2 مليار جنيه إلى 113.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.
 

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