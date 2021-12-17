صرف مدرس الإنجليزى بعد سماع أقواله فى مقتل طالب على يد زميله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر، النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، صرف "أ م " مدرس اللغة الإنجليزية، من سرايا النيابة، بعد سماع أقواله فى واقعة وفاة طالب ثانوى على يد زميله داخل السنتر الذى استأجره المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوكبير بوصول " عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى،حدث شجار بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفى متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجارى إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم " خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه "عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس جثة هامدة.