"أنا أشطر منك".. تفاصيل مقتل طالب على يد زميله داخل سنتر دروس بالشرقية.. لايف

الشرقية- فتحية الديب- حمدى عبد العظيم

"أنا أشطر منك" المنافسة التعليمية كانت السبب فى حدوث مشاجرة بين المتهم "خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه "عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس بالشرقية تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس وتحول لجثة هامدة.

وقد عبر المجنى عليه عن ذلك فى تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك قبل 20 يوما من رحيله عن عدم حقده أو غيرته من أحد من زمياله، قائلا" يا جماعة أنا فى كلمتين محشورين فى زورى عايز أقولهم أنا عمرى ما غرت من حد ولا عمرى حقدت على حد ولا عمرى بصيت فى اللى فأيد غيرى ربنا خلقنى كده عمرى ما بصيت لحد فى اللى معاه ولا فى حد شاطر حقدت عليه ربنا يسهل لخلقه، بس هى دى حياتى مش بعرف أغير من حد علشان ولا عمرى هبص لحد لو كان أشطر منى ولا أضعف منى ربنا يسهل لكل واحد وشكرا"، وقد أبكت هذه التدوينة للراحل قلوب أهالى الشرقية.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على"أ . م" مدرس اللغة الإنجليزية، على الواقعة التى حدثت داخل السنتر ووفاة طالب ثانوى على يد زميله، وتم إحالته للنيابة العامة كشاهد فى الواقعة، فيما أمرت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر،النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوكبير إلى وصول "عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملائه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفى متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم " خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه "عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس جثة هامدة.