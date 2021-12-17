"صحة بورسعيد" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه سوف يتم البدء فى تفعيل خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للفئات التى تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين فى القطاع الطبى وهى الفئات التى سوف يتم تطعيمها بـ"الجرعة الثالثة المعززة" للمناعة.

وتناشد مديرية الصحة ببورسعيد، المواطنين المسجلين فى خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمى للقاح، أنه بمجرد أن تصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقى الجرعة الثالثة المعززة فى نفس المركز الذى حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وأوضح، أنه حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقى الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

وأكد "أبو هاشم"، أن التلقيح بالجرعة الثالثة يأتى فى إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، مشيراً إلى أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختيارياً، إلا أنه فى غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعى المرتفع، خصوصاً لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.