صحة بورسعيد تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر الجارى

بورسعيد محمد فرج

تواصل مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد استعدادات مكثفة لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم الأحد 19 ديسمبر الجارى، وأعلن الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن الحملة تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام .

وقال أبوهاشم إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، مضيفاً أنه عقد اجتماعاً تنسيقا بحضور الدكتورة عبير العشرى مشرف الوزارة والدكتور محمد جوده مساعد الطب الوقائى والدكتورة بانسيه إبراهيم مسئول التطعيمات والدكتورة فاطمة أبو السعود للوقوف على الاستعدادات النهائية لإنطلاق الحملة ضد شلل الأطفال.

وفى ذات السياق أكد أنه ناقش خطة العمل على مستوى المحافظة متمثلة فى تدريب الفريق المشارك فى الحملة فضلاً عن توفير المستلزمات اللازمة وتوفير الطعوم والمبردات ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ وتداول الطعوم والتأكد من مدى كفائتها تمهيداً لإنطلاق الحملة يوم الأحد 19 من ديسمبر الجارى.