صادرات الوقود المصرية تقفز لـ888 مليون دولار فى سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الصادرات المصرية من الوقود في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الوقود نحو 888 مليون و524 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت قيمة صادرات الوقود 329 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 559 مليون و514 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، توزيع صادرات مصر من البترول والتي شملت صادرات البترول الخام وبلغت نحو 275 مليون و590 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 114 مليون و772 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 157 مليون و818 ألف دولار، يليها صادرات منتجات البترول بقيمة 455 مليون و668 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 143 مليون و533 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 312 مليون و135 ألف دولار.

وسجلت صادرات مصر من الفحم الخام نحو 6 ملايين و560 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليون و150 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020ـ بزيادة بلغت 5 ملايين و410 ألف دولار.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كان 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 22.5٪، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 36.6٪، حيـث بلغـت 3.45 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.