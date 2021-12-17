زى النهاردة.. شاهد بقضية "اقتحام الحدود" يؤكد استهداف المبانى الشرطية

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 17 ديسمبر 2017، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

وخلال تلك الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزى بسيناء الأسبق، وأكد أن مجموعة من المبانى الشرطية والحكومية تعرضت للهجوم بالأسلحة النارية فى رفح والعريش وهى قسم شرطة الشيخ زويد، وقسم رفح، ومبنى أمن الدولة برفح، ومرور العريش، واستراحة مدير الأمن واستراحة حكمدار العريش، وقسم رابع العريش، وقسم ثان العريش، وقسم الترحيلات، ومبنى الرقابة الإدارية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".