نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".
وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد صوتوا، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود (كوفيد-19) في إنجلترا.
وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال، بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.
يذكرأن، حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية من أن أوميكرون Omicron ينتشر الآن بمعدل لم نشهده مع أى متغير آخر لكورونا، مضيفا أن المتحور الجديد Omicron ، الذى تم الإبلاغ عنه الآن فى 77 دولة، لا ينبغى أن نصنفه باعتباره معتدلاً.
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