لندن (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمثل تهديدا خطيرا للغاية، حيث إن بلاده تشهد قدوم موجة خطيرة للغاية من المتحور.

وأضاف جونسون - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين توخي الحذر، ويجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بإجراءات حضور حفلات عيد الميلاد.

وكان الوزير البريطانى أليكس بورجارت، قال إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هى لمتحور "أوميكرون".