رئيس مدينة المنيا: تحرير 68 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من ديسمبر

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، على التنسيق مع مديرية التموين بالمنيا، وكذلك المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وأمن على صحة المواطن وبجودة عالية.

وقال حسين خلف مدير الرقابة التموينية، إنه تم تحرير 68 محضرا تموينيا خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الأول من ديسمبر تنوعت مابين 51 محضرا على المحال التجارية والأسواق، عبارة عن عدم وجود شهادات صحية، غلق البقالة التموينية فى أوقات العمل المحددة، منتجات غير مطابقة للمواصفات و17 محضرا للمخابز البلدىة تنوعت بين 6 محاضر عدم نظافة ادوات العجين و2 محضر عدم وجود سجل زيارات و5 محاضر نقص وزن و3 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر عدم مطابقة للمواصفات.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية دمشير قامت برفع القمامة والتراكمات الموجودة داخل نطاق القرية، وتم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ والمستودع وترعة عبده والمدخل الغربى لقرية دمشير ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوى لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الطريق العام على ترعة سرى باشا ومن أمام الوحدة الصحية وشارع العمدة بدمشاو هاشم، ونقلها إلى المقالب العمومية للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً كورونا.