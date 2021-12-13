تموين المنيا: ضبط 3 مخازن بدون ترخيص ومصادرة كميات من السلع الغذائية المخالفة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمود يوسف ،وكيل وزارة التموين بالمنيا ، انه بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، تم ضبط 3 مخازن بدون ترخيص ، ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المشكوك في صلاحيتها .

وأضاف يوسف أن مديرية التموين بالمنيا، تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وشنت إدارة تموين مدينة مطاى ،بقيادة عبدالحكيم محمد مدير الإدارة ، حملة أستهدفت الأسواق واسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة ، وضبط 3 مخازن بدون ترخيص ، ومصادرة سلع بدون فواتير و مشكوك في صلاحيتها .

وكشف التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،ضبط56 لفة ملح طعام مجهول المصدر و60 جركن صابون زنة 10كيلو ، و92كرتونة قلاش . وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة للتحقيقات .